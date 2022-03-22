İstismarcı baba, avukat Müjde Tozbey Erden'den şikayetçi oldu: 'Boyun eğmeyeceğiz'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin Konya’da üstlendiği “babanın 14 yaşındaki kızını cinsel olarak istismar etmek suçuyla yargılandığı” davada, mağdur çocuk için dernek adına iki avukat gönüllü olmuştu.

Dava sürecinde, baba 6 ay kadar tutuklu kalmıştı. Yapılan yargılamada, heyet raporuyla “çocuğun ruhsal durumunun bozulduğu” kanıtlandığı halde cinsel istismar sanığı baba mahkeme tarafından tahliye edildi ve ardından suçu işlemediği kanaatiyle beraat ettirildi.

Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada beraat ettirilen babanın dernek başkanı avukat Müjde Tozbey Erden hakkında "iftira ve hakaretten" şikayetçi olduğu hatırlatıldı. Erden daha önce konuyla ilgili ifade vermişti. Ancak savcılık Erden'in bu ifadesini kabul etmeyerek, sanığa hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açtı. Müjde Tozbey Erden yarın Konya Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verecek.

'Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz'

Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Daha sonra kızımız, dosyayı yürüten dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey Erden’i babasının telefonundan aramış ve 'babam artık yatağıma girmeyecek, söz verdi' diyerek davadan çekilmemizi talep etmiştir. Baba beraat eder etmez de avukatımız hakkında 'iftira ve hakaretten' şikayetçi olmuştur.

Sizleri 23 Mart Çarşamba günü, dernek başkanımız ve avukatımız hakkında yürütülen kovuşturmada ifade verecek olan Müjde Tozbey Erden’e destek olmaya ve saat 11.00’de Konya Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına davet ediyoruz.İstismar sanığını serbest bırakan ve çocuklarımızı yalnız bırakmayan vekillerimize soruşturma başlatan adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Siz değerli basın emekçilerini ve kamuoyunu derneğimizin yanında olmaya çağırıyoruz."

'İstismarcı baba rapora rağmen beraat ettirildi'

İfadeyle ilgili soL'a bilgi veren dernek başkanı Av. Müjde Tozbey Erden, de mağdur çocuk hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından verilen raporda, 'cinsel istismar eylemiyle ilgili olarak beden ve ruh sağlığının bozulduğu kanaatine varılmıştır' denildiğini hatırlattı.

Buna rağmen babanın beraat ettirilmesine tepki gösteren Erden, "Rapora rağmen babaserbest bırakılmıştır. Ardından istismar mağduru çocuğumuzu ve annesini tehdit ettiği için tarafımızdan koruma kararı alınmıştır. Ancak çocuğumuz tarafımı arayarak 'şikayetimizden vazgeçiyoruz' demiştir" ifadesini kullandı. Erden, "Babanın diğer kızlarının da tehlikede olduğu kanaatindeyiz" dedi.

Erden şunları söyledi

"2018 yılından bu yana dernek başkanıyım. Derneğimiz çocuklara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve kadın cinayeti davalarına ücretsiz ve gönüllü olarak avukat, doktor, öğretmen vb. mağdurun ihtiyaçları doğrultusunda atamalar yapmakta, mağdurun yaşadığı travmanın ardından hayatını devam ettirmesinde kolaylıklar sağlamaktadır.

Şikayet edenin 12 yaşındaki kızı ve kızın annesi, baba hakkında çocuğu istismar ettiği konusunda şikayetçi olmuş, ve baba 6 ay boyunca tutuklu kalmıştır. Bu sırada anne ve kız derneğimize destek istemiştir. Derneğimiz tarafından her türlü destek sağlanmıştır. Mağdur çocuk hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından verilen raporda, 'cinsel istismar eylemiyle ilgili olarak beden ve ruh sağlığının bozulduğu kanaatine varılmıştır' şeklinde rapor verilmiştir.

Rapora rağmen baba serbest bırakılmıştır. Ardından istismar mağduru çocuğumuzu ve annesini tehdit ettiği için tarafımızdan koruma kararı alınmıştır. Ancak çocuğumuz tarafımı arayarak 'Müjde abla babam söz verdi bir daha yatağıma girmeyecek, şikayetimizden vazgeçiyoruz' demiş ve tarafımızı azletmişlerdir. Baba ise cinsel istismar davasından beraat etmiştir. Dava istinaf mahkemesinde halen sürmektedir.

'Mesleğimize hakarettir'

Savcılık nezdinde başlatılan soruşturmaysa sadece bir usul eksikliği içermemektdir, aynı zamanda mesleğimize hakarettir. Avukatın, görevinden ötürü işlediği suçlarda soruşturma açılmadan önce HSK'den izin alınması gerekir.

Bugün 12 yaşındaki kızını istismar eden babanın diğer kızlarının da tehlikede olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenlerle bugün aynı çocuklar tarafımızı aradığında yine kendilerine her türlü desteği sunacağız. Yoksullukla ve istismarcı babayla katkı karşıya bırakılmalı nedeniyle şikayetini geri çeken çocuğumuzu ve annesini suçlamıyoruz. Asıl suçlu bu düzendir. Savcılığın da söz konusu yanlıştan dönmesini umut ediyoruz."