İstinye Üniversitesi'nde haksız yere işten atılan öğretim üyesi davayı kazandı

İstinye Üniversitesi’nde kod 29'la işten çıkarılan öğretim görevlisi Gülçiçek Dere işe iade davasını kazandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Birlik Sendikası ,"Üniversite emekçilerini İş Kanunu 25/2 “Ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan haller” maddesiyle haksız yere işten atan İstinye Üniversitesi önünde basın açıklaması yapılacaktır" açıklamasında bulundu.
Sendika, Gülçiçek Dere'ye destek olmak için yapılacak basın açıklamasının 15 Nisan Cuma 17.00'de İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü önüne olacağını belirtti.
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