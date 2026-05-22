İstinaf Kartalkaya otel yangınına ilişkin davada cezaları onadı: 11 kişi olası kastla öldürmeden müebbet hapis cezası almıştı

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Kartalkaya Grand Kartal otelinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davada verilen cezaları onadı.

BirGün'den Melisa Ay'ın haberine göre, istinaf, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin ve LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın'ın ev hapsinin kaldırılmasına ve bu sanıklara yurtdışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Dosya bundan sonraki süreçte Yargıtay'a gidecek.

Olası kastla cezalandırılmışlardı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ocak 2025'te 34’ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal otel yangına ilişkin 32 sanıktan 11'ine müebbet hapis cezası vermişti.

Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mümteza Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel'in müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye eri İrfan Acar ve itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme heyeti, 11 sanığa "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da vermişti.