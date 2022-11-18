İstiklal'deki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan 51 kişiden 49'u adliyeye çıkarıldı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ahlam Albashır'ın Türkiye'ye yaklaşık 4 ay önce giriş yaptığı ifade edildi.

Ahlam'ın Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametine giderek yerleştikleri, bu evde belirli süre ile kalmaya devam ettikleri, daha sonra tekstil atölyesine taşınarak bir süre burada barındıkları, atölyede çalışmakta olan Bilal kod adlı Ahmet Haj Hasan ile irtibat kurduğu belirtildi. Ahlam Albashır'ın bir süre Ahmet Haj Hasan'ın evinde kaldığı, sonrasında Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi olan Rama Altaha'nın evine yerleştirdiği, bu sürede Rama'nın oğlu olan A.E. ile Taksim'deki ilk keşif çalışmasına birlikte gittikleri, onları korsan taksicilik yapan Yasir Alkoralı'nın götürdüğü kaydedildi.

12 Kasım'da gideceklermiş

Savcılık yazısında Ahlam ve Bilal'in 12 Kasım'da Taksim'e birlikte gitmeye karar verdikleri ancak sonra Yasir ile irtibat kurup vazgeçtikleri, olayın gerçekleştiği 13 Kasım'a erteledikleri, Yasir ve Ahlam'ın mesajlaşmalarında belirlendiği ifade edildi. Olay günü Bilal ve Alham Albashır'ın tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirdikleri ve Yasir'in kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e gittikleri, Alham Albashır'ın bomba dolu çanta ve poşetlerle olayın meydana geldiği alana ilerlediği, Bilal'in ise korsan taksiyle tekstil atölyesine geri döndüğü anlatıldı.

Savcılık yazısında Yasir'in kullandığı araç üzerinde olay yeri inceleme işlemleri sonucu düzenlenen raporda, olayda kullanılan TNT kalıntılarına araç içerisinde rastlanıldığı belirtildi.

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi. Bombayı bırakan şüpheli Ahlam Albashır ifadesinde, emniyette ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.