İstiklal'de polisin yasakladığı Kürtçe şarkı Meclis'e taşındı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde görmeye alışık olduğumuz sokak müzisyenleri polis tarafından engellendi. İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gruba yaklaşan polis önce söyledikleri şarkıyı yarıda kesti, akabinde de enstrümanlarına el koydu.

'Her yer benim bölgem. Yapmayacaksın!'

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kürtçe şarkılara müdahale eden sivil bir polisin "Meydan da sokaklar da her yer benim bölgem, yapmayacaksın" dediği duyuluyor. Encü "Herhalde şarkılara eşlik edelim diye gelmiyor polis" diyerek yapılan müdahaleyi eleştirdi.

'Polis ve zabıtaların baskısı arttı, Kürtçe şarkı söyletmiyorlar'

Olayın ardından enstrümanlarına el koyulan müzisyenler para cezası kesildiğini ve gözaltında iken darp edildiklerini ifade ettiler. Mezopotamya Ajansı'na konuşan sokak müzisyenleri bu sorunların sürekli yaşandığını ifade ederken, kendilerinden hemen sonra sokakta başka sokak müzisyeni arkadaşlarının şarkılarına devam ettiklerini ve bu uygulamanın sadece Kürtçe şarkı söyleyenlere yapıldığını söylediler.

'Sokakta Türkçe dışında hangi dillerde müzik yapılabileceğine kim karar vermektedir?'

Konuyu Meclis gündemine taşıyan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde daha önce yaşanan benzer olayları da hatırlatarak, "Sokakta Türkçe dışında hangi dillerde müzik yapılabileceğine kim karar vermektedir?" diye sordu. Kenanoğlu verdiği önergede uygulanan yasağın hangi yasaya dayandığını, uygulamanın Kütçe müziğe mi mahsus olduğunu, bu tür uygulamaların polislerin keyfi uygulaması mı yoksa planlı bir müdahale mi olduğu sorularını sorarken, 2019 ve 2021 yıllarındaki gerçekleşen benzer durumları da hatırlattı.

Meral Danış Beştaş Mecliste Kürtçe şarkıyı söyledi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayı hatırlatarak müzisyenlerin yarıda kesilen şarkısını okudu.

Sokaklarda Kürtçe şarkı söyleyen müzisyenlerin engellenmesinin herhangi bir hukuki dayanağının olmadığını ifade eden Beştaş, bu keyfi uygulamalarını yapanların gücünü saraydan aldığını söyledi. Sokakta Kürtçe söylenen şarkılara yapılan fiili yasaklamanın Kürtlere ve Kürt diline yapılan düşmanlığın bir sonucu olduğunu ifade eden Beştaş, konuşmasını Kürtçe tamamlayarak "Dilimiz varlığımızdır. Dilimiz geleceğimizdir. Dilimiz anadilimizdir her zaman koruyacağız” dedi. Beştaş konuşmasını sokakta yarıda kesilen "Yaramina bedew e" şarkısıyla tamamladı.