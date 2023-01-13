İstiklal Caddesi'ndeki saldırının zanlılarından Hazni Gölge tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırısyı planladığı belirtilen Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısı, Gölge'yi ifadesinin ardından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. (AA)