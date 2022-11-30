'İstiklal Caddesi saldırısı araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP, Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 81 yurttaşın da yaralandığı bombalı saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Meclis Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesini önerdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker "Bu gibi saldırıların bir daha yaşanmaması için muhataplarına görevlerinin hatırlatılacağı ve Meclis'te yetkili olduğumuz konu da milletin bize verdiği yetki de. 'Bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayın' diye bizi buraya gönderenlere karşı sorumluluğumuz var. Onun için, neden bunlar yaşandı, tekrarı olmaması için neler yapılması gerekiyor. Meclis'ten insanlar çözüm bekliyor, bunun sorgulanmasını istiyor" dedi.

'Daha öncekileri sorgulamadınız'

Daha önce gerçekleşen saldırıların sorgulanmadığını anımsatan Şeker şunları söyledi:

"Daha öncekileri sorgulamadınız. Daha öncesinde, Suruç Katliamı yaşandığında 'Biz, terör örgütlerinin yaptığı bu operasyonlar neticesinde bu kadar yurttaşımızı kaybediyoruz, bunlar nasıl sınırlardan geçiyor? Nasıl burada, bu katliamları yapabiliyor?' diye sorduğumuzda, 'Araştıralım' dediğimizde AKP ve MHP oylarıyla onları reddettiniz. O tarihlerde sınırlarımız bu şekildeydi. IŞİD militanları bizim askerlerimizin karşısında el sallayarak orada tünel kazıyorlardı, siper kazıyorlardı ve böylesi durumlara müsaade ettiğiniz için Türkiye mülteci deposuna döndü. Birçok IŞİD hücresi burada bile, Ankara'nın göbeğinde bile, İstanbul'da bile hücreler kurdular ve o hücreler zaman zaman uyanıyor, uyandığında da bize ağır bedeller ödetiyor. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Ceylanpınar, Ankara Gar katliamı, Ankara Merasim Sokak katliamı, Reina katliamı, Güvenpark katliamı, Sultanahmet katliamı; bunlar ardı sıra yaşadığımız ve bir döneme yön vermek için peşi sıra bize dayatılan katliamlar. En hafif tabirle 'Yol verdiniz' diyorum, araştırmadınız, gereğini yapmadınız, en hafif tabirle bu katliamlara yol verdiniz."

'Bu önerge de reddedilecek'

CHP'nin önergesi üzerine söz alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, "Şimdi, bu önerge de reddedilecek çünkü ne yazık ki iktidarın mensubu olan milletvekillerinin Taksim patlamasındaki gerçekleri açığa çıkarma gibi bir dertleri ve niyetleri olmadığı gibi, bir de bunun üzerini örtme konusunda da bayağı mahirce işler sergiliyorlar. Bu patlamada İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama asla ötekini tutmadı. Böyle bir İçişleri Bakanı şimdiye kadar başka ülkede olsa onlarca kez istifa etmiş olmalıydı ve yine İçişleri Bakanı sürekli kamuoyunu yanlış bilgilendirdi. Yok, efendim, işte, 'PKK'dan, SDG'den, oradan buradan geldi' diyerek gerçekleşmiş olan sınır ötesi operasyonun âdeta taşları döşendi, taşları, adeta taşları döşendi" dedi.

'PKK diyememişsiniz'

AKP Grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Demir konuştu.

Demir, "Bu grup önerisiyle yapılan saldırının kim tarafından yapıldığını mı öğrenmek istiyorsunuz yoksa başkalarının, birilerinin değirmenine su mu taşımak istiyorsunuz? Onu göreceğiz. İYİ Parti Grubunda bulunan değerli arkadaşlarımızın hassasiyetle dinlemelerini arzu ederim, istirham ederim. Grup önerisinde diyorsunuz ki örnek ‘20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD tarafından intihar saldırısı düzenlenmiş, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, yapan IŞİD.’ Hemen arkasından iki gün sonra ‘22 Temmuz 2015 Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde 2 polis, evinde öldürülmüştür’ diyorsunuz, yapan yok. Yani grup önerisinde yapan yok, PKK'yı diyememişsiniz" yorumunda bulundu.

'CHP'yi itham etmek siyasi bir bühtandır'

AKP'li Demir'in konuşması sırasında "isim tartışması" yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, şunları söyledi:

"Birincisi şu; bahsettikleri saldırılarda 'TAK' diye bir örgüt çıktı. Önergede 'TAK' yazılmış. Örgütün PKK bağlantısı noktasında herhangi bir şüphe yoksa zaten beyefendinin neden bu kadar kızdığını anlamış değilim. İki, bu bahsedilen saldırıların her biri biz burada otururken oldu. Merasim Sokak'ta, biz burada otururken oldu, Kızılay'da, burada otururken oldu. Ondan sonra, bu Meclis'te PKK'yı da IŞİD saldırdığında IŞİD'i de kınayan belgelerin altına imza attık. Erkan Akçay'la birlikte kürsüye çıktık, okuduk. CHP'yi, IŞİD'i terör örgütü görüp PKK'nın ismini söylememekle itham etmek siyasi bir bühtandır. Ben burada çıkmışım, yapılan saldırıyı kınamışım, altına imza atmışım, kürsüden parti adını okumuşum; biri de çıkacak, diyecek ki, 'PKK yapınca adını anamıyorsunuz.' O gün burada yüz yüzeydik, hep beraberdik. O söylediğiniz tutanakları çıkarır teker teker size okurum. Böyle bir haddiniz yok, böyle bir haddiniz yok."

'Araştırma yapılmasına gerek yok'

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise "Biz konjonktürel olarak değil, ilkesel olarak bütün terör örgütlerinin karşısındayız... Evvelden, eskiden PKK gibi örgütler millete alçakça saldırılar yaparlar, bunu televizyondan bütün millet izler, sonra saldırı emrini verenler bunu keyifle takip ederlerdi. Ancak Türkiye eski Türkiye değil, artık biz Allah'ın izniyle terör saldırısını yapanları gece yarısı ensesinden yakalıyoruz, Türk yargısının önüne çıkartıyoruz ve bu emri verenlerinde inlerini başlarına geçiriyoruz, arkasındaki uluslararası güçlere de gerekli dersleri veriyoruz; o sebeple bu konuda bir araştırma yapılmasına gerek yok" dedi.

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırının araştırılması önerisi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi. (ANKA)