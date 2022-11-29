İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi saldırısı açıklaması: Sorumlusu, saksılar ve banklar değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde bulunan Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda Beyoğlu ilçesinin şehir planlama ve sosyokültürel geleceğine yönelik olarak hazırlanan "Beyoğlu Mekansal Strateji Planı" tanıtım törenine katıldı.

Tanıtım töreninde konuşan İmamoğlu, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırı hakkında, "Bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir; onu da ifade edeyim" dedi.

İmamoğlu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Elbette talihsiz bir an yaşadık. Terör saldırısıyla altı insanımızı kaybettik. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Terör, sadece İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde değil, dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa'nın göbeğinde, Amerika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, ne yazık ki Afrika'da, her şehirde, en önemli kentte, dünyanın en önemli merkezlerinde yaşanabiliyor. Çok acı trajediler yaşanabiliyor. Bunlara topyekûn hep birlikte karşı durmalı ve mücadele vermeliyiz.

Biz biliyoruz ki, terörün de çözümü, kötülüğün de çözümü, karşısında duran iyiliğin gücüne ve büyüklüğüne bağlıdır. Biz, o iyiliğin gücü ve o güzelliğin ve o iyi düşüncenin gücü olarak, her gün Beyoğlu'nda, İstiklal ’de yürümekten büyük onur ve keyif duyuyoruz. Allah, gücümüzü arttırsın.

Tabii ki bu işin sorumlusu, saksılar ve banklar değildir; onu da ifade edeyim. Umarım her konuda ortak akılla, iyi düşünerek, güzelliklerin nasıl olabileceğine ortak bir kararla hareket ederiz. Güzel bir gelecek diliyorum Beyoğlu'na, İstanbulumuza, Türkiyemize ve elbette bütün dünyaya." (ANKA)