İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 'terör soruşturması' başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamaya illişkin "terör soruşturması" başlattı. 5 savcı görevlendirilirken patlama anıyla ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda şunlara yer verildi:

"Bugün İstiklal Caddesi meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir."