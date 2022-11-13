İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 'terör soruşturması' başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Patlamaya ilişkin 5 savcı görevlendirildi.

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamaya illişkin "terör soruşturması" başlattı. 5 savcı görevlendirilirken patlama anıyla ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda şunlara yer verildi:

"Bugün İstiklal Caddesi meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup 5 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir."

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