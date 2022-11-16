İstiklal Caddesi'ndeki bombayı bırakan Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın polise verdiği ifadede, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği aktarıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili 50 kişi gözaltına alındı.

Albashır'ın resmi ifadesine dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.