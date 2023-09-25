İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 tahliye

İstanbul'un Beyloğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir'in arasında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davada, 27 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.
DHA'da yer alan habere göre, sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'ye suçlarının vasfı değiştiği gerekçesiyle yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.
Davada Ahlam Albashir ile birlikte toplam 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.