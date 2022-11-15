İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıya ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstiklal Caddesi’nde bomba patlamadan önce saldırıyı düzenleyenlerin üç günlük keşif yaptığını yazdı.

"Hayatında, İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, kendisine yardımcı olanlarla birlikte caddede en az üç gün keşif yaptı" diyen Öztürk, "Bu keşiflerde hangi gün ve saatlerde caddenin kalabalık olduğunu, patlayıcı madde dolu çantayı nereye bırakırsa patlamada daha fazla can kaybı verdireceğini, bıraktıktan sonra ayrılıp nereye gideceğini, en ince ayrıntısına kadar araştırdı." ifadesini kullandı.

Öztürk, İstanbul’da patlamanın ardından 46 kişinin gözaltına alınmasıyla saldırının bir ilişiği olmadığını belirtti:

"Ahlakm Albashir'in yakalanmasından sonra 46 kişi gözaltına alındı. Bazen olaylar birbirine karıştırılıyor, bunların tamamının son olayla terör bağlantılı olduğu sanılıyor. Oysa bunların patlamayla ilgisi yok. “Eğer, böyle bir bağlantı varsa, şimdiye kadar bunlar niçin yakalanmamış, büyük eylem niçin önlenmemiş?” diye sormak da herkesin hakkıdır. Bu eyleme Suriyeli kadın tek başına hazırlanmadı. Bunu getiren, götüren, patlayıcıyı sağlayan, kalacağı evi bulan, keşif yapmasına yardımcı olanlar var. Yani ifade alındıkça bu olayda gözaltılar olacaktır."