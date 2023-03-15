İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı.
Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın: Alevler kiliseye de sıçradı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda çıkan yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı.
Haber Merkezi
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı.
Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.