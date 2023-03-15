İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın: Alevler kiliseye de sıçradı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda çıkan yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı.

Haber Merkezi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı.

Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.