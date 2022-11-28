İstiklal Caddesi saldırısının firari şüphelisinin kardeşi yakalandı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 kişi yaralanmıştı. Saldırıya yönelik soruşturma kapsamında, bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Ahlam Albashir’in saldırıdan sonra Bulgaristan’a kaçtığı belirlenenf eşi Bilal Hassan’ın kardeşinin yakalandığını duyurmuştu.

Şüphelinin İstanbul’da olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (ANKA)