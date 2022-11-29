İstiklal Caddesi saldırısının firari şüphelisinin kardeşi tutuklandı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Ahlam Albashir'in saldırıdan sonra Bulgaristan’a kaçan eşi Bilal Hassan’ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas ise dün yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Ahmad El-Hac Nwas, savcılıkça işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. (AA)