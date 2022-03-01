İstihbarat bilgilendirmesi sonrası konuştu: 'Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak'

ABD’li siyasetçiler, Ukrayna’daki son duruma dair istihbarat ve savunma yetkililerinden bilgi aldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, istihbarat yetkililerinin Kiev ve diğer Ukrayna kentlerinin ne zaman düşebileceğine dair bir zaman çizelgesi paylaştığı aktarılıyor.

Görüşmeden sonra basına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham “Askeri açıdan daha kötü günler geliyor” dedi.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Demokrat Senatör Chris Murphu ise “Kiev muharebesi uzun ve kanlı olacak” dedi.