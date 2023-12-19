İstifası beklenen Bakan Tekin'den başarısız gündem değiştirme girişimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin tek bir açıklama yapmayan, eleştirilere ve tepkilere yanıt vermeyen Bakan, gündem değiştirme girişimlerine başladı.

Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılış töreni sırasında konuşan Tekin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.

DHA’nın paylaştığı haberde konunun sosyal medyada gündem olduğu öne sürüldü fakat bakanla ilgili gündemde olan konu hâlâ aynı, tarikatlarla bakanlığın işbirliği yaptığını, yapmaya devam edeceğini Meclis kürsüsünden söylemesi.

Ne olmuştu?

30 Kasım 1925 yılında yasalaşan 677 Sayılı Kanunu'na göre tekkeler, zaviyeler, türbeler kapatıldı. Yani tarikat ve cemaatler hâlâ yasadışı. Milli Eğitim Bakanı Tekin bunu bilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edileceğini açıkça Meclis kürsüsünden ilan etti.

Bakan şu sözleri söyledi:

"Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."

Bu sözler kürsüden indiği andan itibaren tepki topladı ve günlerdir de tartışılmaya devam ediyor.