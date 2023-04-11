'İstifanın eşiğindeyiz' diyen AKP'li il başkanı görevden alındı

AKP'yi milletvekilliği listeleri üzerinden eleştiren AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.

Tomakin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamadıklarını ve seçmenin aday listesinden dolayı memnuniyetsiz olduğunu öne sürmüştü.

Ordu İl Başkanı görevden alınarak yerine Sn. Selman Altaş atanmıştır.



Yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. — AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) April 11, 2023

'İstifanın eşiğinde olduğunu' söylemişti

Cumhuriyet'in aktardığına göre Tomakin'in paylaşımları şu şekildeydi:

"Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."