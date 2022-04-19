İşten çıkartılan ve alacakları ödenmeyen işçiler fabrika önünde eylem gerçekleştirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren Ekomed maske üretim fabrikasında alacaklarını isteyen yaklaşık 100 işçi, mart ayında temel ücret ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılmıştı.

İşten çıkartılan Ekomed işçileri, fabrika önünde eylem gerçekleştirdi. 3 aylık alacakları ödenmeyen ve mart ayında işten çıkarılan işçiler, bütün haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdiler.

Kiralarını ödeyemediklerini ve borç içinde yaşamaya çalıştıklarını aktaran işçiler, patronlarının ise yurt dışı tatiline gittiğini, lüks otomobillere bindiğini, bir vazoya bile binlerce lira para verdiğini ama mesele işçilerin maaşına gelince 3 aydır ödeme yapmadığını belirtti.

Eyleme, Türkiye Komünist Partisi Torbalı İlçe Örgütü ve HDP de destek verdi.