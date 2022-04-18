Ankara Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler kötü yemeğe isyan etti

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler kötü ve yetersiz yemek verilmesine tepki gösterdi, akşam saatlerinde şantiye içinde eylem yaptı.

İnşaatın uzun yıllardır sürmesi ve kötü çalışma koşullarıyla sıkça gündeme gelen Etlik Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler bu akşam doyurmayacak bir yemekle karşılaşınca öfkelenerek eylem yaptı. İşçiler "Yönetim istifa" sloganları ve ıslıklarla yürüyüş düzenledi. Evrensel'in haberine göre işçilerin öfkesi, yemekhane camlarının da kırılmasına neden oldu.

Bulgur, patates salatası ve çorba

Evrensel'e konuşan bir işçi, yemeğin her zaman kötü olduğunu ama bugün bütün işçileri öfkelendirdiğini anlattı.

Bugün iftarda çıkan yemeğin sadece bulgur, soğuk patates salatası ve çorba olduğunu söyleyen işçi, "Millet yemekleri yemedi, bazıları döktü. Bir de yanında kahvaltıdaki küçük peynirlerden veriyorlar. Bütün gün oruçlu çalışıyoruz, nasıl karnımız doysun? Ben eskiden diyordum insanlar neden ses çıkarmıyorlar ama birlik olundu. Yemekhane darmaduman edildi, çevik kuvvet de kapıya geldi" dedi.

Eylemin saatlerce sürdüğünü dile getiren işçi, şantiye yetkililerinin gelip söz verdiğini aktardı. Bunun ardından eylemlerini sonlandırdıklarını söyleyen işçi, verilen sözler tutulmazsa tepkinin süreceğini söyledi.

Daha önce de kurt çıkmıştı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda şantiyede faaliyet yürüten bazı şirketlerin ücretleri yatırmaması nedeniyle tepkili olan işçiler, kötü çalışma koşullarına karşı uzun süredir mücadele ediyordu.

İşçiler yemeklerde kurt çıkması ve hijyen koşullarına uygunsuz yemekhane ortamına daha önce de tepki göstererek iş bırakmıştı.