İşten çıkartılan gazeteci, haber sitesinin hesabından açıklamada bulundu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen SuperHaber adlı haber sitesinde çalışan Lili Nazende Öncü, sigortası yatırılmayarak çalıştırıldığını, bu durumdan dolayı işten ayrılmak istediğinde ise işten çıkartıldığını haber sitesinin resmi Twitter hesabından duyurdu.

Öncü paylaşımında, SuperHaber'de zam haberlerinin resmileşmeden yapılmasının ve söz konusu haberlerin takipçilere bildirim olarak atılmasının yasak olduğunu belirtti.

Öncü'nün paylaşımı şöyle:

"Merhaba, ismim Lili Nazende Öncü ve bu haber sitesinde 25 Nisan'da çalışmaya başladım. İşe başladığımdan bu yana SGK yatmadığı için sürekli muhasebeyle sürtüşmek zorunda kaldım. Geçen hafta bugün işten ayrılmak istediğimi söylediğim için geriye dönük olarak sigortamı yatırıp, beni bugün işten çıkardılar. Bu haber sitesinde zam haberleri yapmak, olay resmileşmeden yasak ve takipçilerin telefonlarına bildirim atmak yasak. Medya şirketlerinin nasıl çalıştığını görün diye yazıyorum. Bu da bu iş yerinde yazdığım son haberin paylaşımı olsun."