Demirören'in gazeteci Canan Kaya'ya açtığı dava ertelendi

Savunmanlığını Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) üstlendiği gazeteci Canan Kaya’ya Genel Yayın Yönetmeni olduğu Medya Koridoru sitesinde 26 Kasım 2021 tarihinde yazdığı “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor: Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi? Tarihleriyle açıklıyoruz!” başlıklı haber nedeniyle açılan tazminat davası görülmesine başlandı. Demirören Medya Grubu’nun “ticari itibarının zedelendiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla 20 bin TL’lik tazminat talep edilen davanın İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında gazeteci Kaya, avukatı Erselan Aktan ile hazır bulundu.

Şikayetçi Demirören Medya Grubu avukatları Serkan Yalavaç ve Onur Alçiçek’in de katıldığı duruşmada Yalavaç, dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, “Karşı taraf ile anlaştığımız bir husus yoktur. Davalı hakkında Basın Konseyi Genel Sekreterliği tarafından kınama cezası verilmiştir. 2021/44 sayılı dosyada verilen 29 Aralık 2021 tarihli kararın celbini isteriz” dedi.

Kaya’nın avukatı Aktan, cevap dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek “Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı sunmuştuk, celbini talep ederiz” dedi. Müvekkilinin yazdığı haberden dolayı davacı tarafça yapılan suç duyurusunun sonucunun da beklenmesini istediklerini söyleyen Aktan, dava konusu haberin gazetecilik etiğine ve hukuka uygun şekilde düzenlendiğini ifade etti. Aktan, “Haberin gerçeklik, kamu yararı, toplumsal ilgi, güncellik ve objektiflik sınırları içerisinde kaldığı, haber ve düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında olduğu, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle davanın reddini talep etti.

Dava Kasım’a ertelendi

Tarafların delil dilekçesinde belirttiği delillerin toplanması için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, gazeteci Kaya’nın sosyal ekonomik durum araştırması için de Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, Basın Konseyi Genel Sekreterliğinden 29 Aralık 2021 tarihli kararın bir örneğinin istenmesine karar vererek davayı 1 Kasım’a erteledi.