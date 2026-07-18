İşten çıkarılan Beşiktaş Belediyesi işçileri açlık grevinde: Basın açıklamasını okurken baygınlık geçirdi

İstanbul’da CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin işe iade mücadelesi sürüyor.

Altı yıl büro elemanı olarak çalıştığı belediyeden düzensiz yatırılan maaşların ne zaman ödeneceğini sorduğu için geçen Kasım ayında işten çıkarılan Turan Çil, 200 günü aşkın süre belediye binası önünde işe iade talebiyle oturma eylemi yapmıştı.

Turan Çil işe geri dönmek talebiyle 6 Temmuz’da açlık grevi başlattı. Çil’e Beşiktaş Belediyesi’nce işten çıkarılan Cem Devran Çiftçi ve Uğur Gülen de katıldı.

Üç işçinin sürdürdüğü açlık grevinin 13. gününde bugün işçiler CHP Beşiktaş İlçe Örgütü binası önünde basın açıklaması düzenledi.

“İşimize iade olana dek açlık grevindeyiz” yazılı pankartın açıldığı eylemde Turan Çil basın açıklamasını okuduğu sırada baygınlık geçirdi.

Çil çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan’ın yanlarına gelmesi işçilerin tepkilerine neden oldu.

Açlık grevinin 13. gününde basın açıklamasını okurken baygınlık geçiren Çil’in hastaneye götürülmesinin ardından basın açıklaması bir başka işçi tarafından okundu.

“Aylardır Beşiktaş Belediyesi önünde onurumuz, alın terimiz ve ekmeğimiz için direniyoruz. Tek talebimiz var: İşimizi geri istiyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Maaşımızın ne zaman yatacağını sorduğumuz için bir aileyi açlığa mahkûm etmek vicdana da, hukuka da, insanlığa da sığmaz. Emekçinin hakkını aramasını suç gibi göstermek, ekmeğiyle cezalandırmak zulümdür.

Daha da acısı; seçim döneminde omuz omuza mücadele ettiğimiz, kazanması için emek verdiğimiz bir anlayışın bugün bu haksızlığı bize yaşatmasıdır. Bunu ne vicdan kabul eder ne de adalet.

Bugün açlık grevimizin 13. günündeyiz. Sadece biz değil, çevremizdeki insanlar da artık bu sessizliğe ve duyarsızlığa tepki gösteriyor. Her geçen gün büyüyen bu adaletsizliğin sorumluluğu, çözüm üretmeyenlerindir.”