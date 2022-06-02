İşten atılan Alpin Çorap işçileri basın açıklaması yapacak

İstanbul Beylikdüzü‘nde bulunan Alpin Çorap fabrikasında 10’un üzerinden işçi, küçülme bahanesiyle işten çıkarılmasına karşı basın açıklaması yapacak.

Patronların Ensesindeyiz Alpin Çorap İşçi Komitesi’nde bir araya gelen işçiler, özellikle yeni yıl zamlarının belirlendiği süreçte iş bırakmaya öncülük eden işçilerin işten çıkarıldıklarını ve ayrıca işten çıkarılacak işçilerin listesinin dolaştığını aktardı.

Fabrikada ek zam beklentisinin olduğunu söyleyen işçiler, Alpin Çorap patronunun zam tartışmalarında işçilerin sesine kısmak için öncü işçileri küçülme bahanesiyle işten çıkardığını belirtti.

İşten çıkarılan Alpin Çorap işçileri 3 Haziran Cuma günü sabah 07:30’da fabrika önünde yapılacak basın açıklaması için tüm emekçileri dayanışmaya çağırdı.