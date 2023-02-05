İşte yeni Türkiye'nin AKP A.Ş. gerçeği

Mersin Aydıncık’ta AKP’li Belediye Başkanı Ferat Aktan’ın kurduğu şirket, Yeniyörük Mahallesi’ndeki atıl durumdaki taş ocağını 2012’de verilen ruhsat ve ÇED iznine dayanarak yeniden faaliyete geçirdi. Belediyeye ait iş makinelerini de kullanan AKP’li Başkanının aile şirketi, Yörüklerin kış yurdu olan orman arazisinde yıkıma başladı.

Kalker ocağı alanı aynı zamanda Sarıkeçili Yörükleri için kış yurdu olarak kullanılıyor.

Ruhsat sahası içinde 1. derece arkeolojik sit alanı bulunduğu ortaya çıkarken, tarım, hayvancılık ve orman alanlarında yıkıma neden olacak girişimin durdurulması için mahallede yaşayanlar ve MERÇED tarafından dava açıldı.

Kalker ocağında çalışmalar başladı ancak yasal dayanağı olmadığı öne sürülen ÇED izni ve ruhsatların iptali isteniyor.

Erdoğan'ın 'o' talebi yerine getirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2015’te yaptığı bir konuşmada, “Ben bu ülkenin anonim şirket gibi yönetilmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu talebi, Mersin’de AKP’li Aydıncık Belediye Başkanı tarafından harfiyen yerine getirildi.

Taş ocağı açılan bölgede zeytinlik alanlar ve orman arazileri ile tarımsal üretim yapılan araziler yer alıyor.

AKP'li başkanın aile şirketi madencilik işine girdi

Mersin’in Aydıncık ilçesinin AKP’li belediye başkanı Ferat Aktan’ın 2017’de kurduğu şirket hisselerinin bir kısmı 2020’de Başkan Aktan’ın oğlu Ali Anıl Aktan’a devredildi.

AKP'li Belediye Başkanı Aktan'ın kurucusu olduğu şirket

Daha önce yine Belediye Başkanı’nın abisi olan İrfan Aktan’ın da kurucusu olduğu ASG Çevre Enerji İnşaat Madencilik San. Tic. Ltd Şirketi adındaki iflas eden şirkete ait ruhsatı devralan Akfa İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şirketi, 2021’de Aydıncık ilçesinde atıl durumda bulunan bir kalker ocağının bulunduğu alanda şube açtı. Ardından da Yeniyörük Mahallesi’nde bulunan ve iflas eden ASG firması adına 2012 yılında verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına dayanarak atıl durumdaki kalker ocağını yeniden faaliyete geçiren Başkan Ferat Aktan’ın aile şirketinin bir başka ortağı olan M.A.Y’nin de Başkan Aktan’ın yeğeninin kayınbiraderi olduğu öğrenildi.

Mahalle halkı kalker ocağını yargıya taşıdı

Aydıncık Belediye Başkanı AKP’li Ferat Aktan’ın aile şirketinin devraldığı şirket bünyesindeki İ.R: 81912 ve E.R: 3287073 erişim numaralı II (a) Grubu Kalker Taş Ocağı ve Kırma-eleme tesisinin 2012 yılında verilen ÇED izni ile yeniden faaliyete geçirilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri Mersin İdare Mahkemesi’nde dava açarak konuyu yargıya taşıdı.

Bölgede yaşayan 7 vatandaşın açtığı iptal davasına Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) de müdahil oldu.

AKP'li Başkan'ın şirketinin hisse devri

Yöre halkına duyuru yapılmaksızın ve güvenlik tedbirleri alınmaksızın patlatma yapılarak başlatılan taş ocağı faaliyetinin durdurulması istenen dava dilekçesinde, Ağustos 2012 tarihinde verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına dayanılarak yapılan yer teslimine ilişkin idari işlemin iptali istenerek, “Ruhsat ve ÇED sahasının, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen şirket yerine başka bir firmaya usulsüz biçimde teslim edilerek, bundan yaklaşık 15-20 gün önce ormanlık alandaki ağaçların, özellikle delice zeytinlikler ile yüzey sularını yer altı su kaynaklarına aktaran kayaların önceden halka duyuru yapılmaksızın ve güvenlik tedbirleri alınmaksızın patlatılarak yok edilmesine başlanması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulması isteğimizin yasal süresi içinde bildirilmesi” talep edildi.

Ruhsatlar ve ÇED izni iflas eden şirkete ait

Kalker ocağının daha önce ASG Çevre Enerji İnşaat Madencilik San. Tic. Ltd Şirketi tarafından işletildiği aşamada faaliyeti bırakıp uzun yıllar atıl bırakıldığı kaydedilen dava dilekçesinde, alınan orman izni ile işletme ve maden arama ruhsatlarının iflas eden şirkete ait olduğu kaydedildi.

İflas eden ASG şirketinin ruhsatın icra yoluyla satışa çıkarılarak Akfa İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti tarafından satın alındığına dikkat çekilen dilekçede, 5 yılı aşkın süredir işletilmeyen ancak bir süre önce yeniden faaliyete geçirilen kalker ocağının yasal olarak geçerliliği bulunmadığı vurgulandı.

AKP'li Başkan'ın oğlunun da ortak olduğu şirketin şube açılışı

'Ruhsat sahasının teslimi yasalara aykırı'

Proje için 2012 yılında verilen ÇED izninin de geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekilen dava dilekçesinde şunlar kaydedildi:

“Kalker ocağı işletmesinin açıldığı bölgede ve etki sahasında kalan yerlerde, ruhsat sahasına çok yakın mesafede tapulu ve kiralamak suretiyle kullandıkları arazileri olan gerçek kişi müvekkillerin yaşadığı, yakın gelecekte yaşayacağı yer olan Yeniyörük mahallesi ile Hacıbahattin Mahallesi ve Yeni Mahalle’de usule ve yasaya uygun şekilde ilan edilmeyişi, askıya çıkarılmayışı, anons ve sair yöntemlerle halka duyurulmayışı, ruhsat sahasının lehine idari karar verilen şirket yerine usule ve yasaya aykırı biçimde başka bir şirkete teslim edilmesi dâhil tüm işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve aşağıda bildireceğimiz nedenlerle bu davanın açılması gereği doğmuştur.”

Genel durumu gösteren vaziyet krokisi

11 yıl önce verilen ÇED izninin geçerliliği yok

Kalker ocağı için verilen yaklaşık 100 hektarlık ruhsat sahası içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı bulunduğu bilgisine de yer verilen dava dilekçesinde, 11 yıl öncesine dayanan 'ÇED Gerekli Değildir' kararının geçerliliğini yitirdiği belirtilerek faaliyetin durdurulması talep edildi.,

Kalker ocağı için hazırlanan ÇED raporu ve izni, iflas eden şirkete ait ve 2012 tarihli

Başkanın aile şirketinde belediyeye ait iş makineleri çalışıyor

Öte yandan Aydıncık Belediye Başkanı Aktan’ın aile şirketinin faaliyete soktuğu Mersin karayolu kıyısındaki kalker ocağında belediyeye ait iş makinelerinin de kullanılması dikkat çekiyor. Patlatmalı çalışmaların da yapılacağı kalker ocağı, Aydıncık-Mersin karayolu kıyısında yer alıyor.