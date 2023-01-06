İşte TKP’nin Çözümü: 'Savunma haritası' açıklandı

Türkiye Komünist Partisi bugünün gerçek sorunlarına somut çözümlerini duyurmaya devam ediyor. TKP, iktidara gelir gelmez hayata geçireceği belgelerden "Savunma" çalışmasını yayımladı.

Açıklamada, "TKP için ülke güvenliği, emekçi halkımızın barış içinde olması, ülke topraklarının ve emeğimizle yarattığımız zenginliklerin halkımızın çıkarı için kullanılmasına engel olan her türlü boyunduruktan azade olmamız, halkımıza ve onun iradesine yönelik her türlü saldırgan girişimin baştan önlenmesi ve savuşturulmasıdır." denildi.

TKP'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan raporda şu başlıklar yer aldı:

TKP ülke güvenliği denilince ne anlıyor? Bugün ülke güvenliğini tehlikeye atan faktörler nelerdir? Ülke güvenliğimiz nasıl sağlanacak? Silah sanayisi yeniden yapılandırılacak Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılandırılması

Son başlıktaki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması kısmında ise TKP iktidarında şunların yapılacağı kaydedildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri halkın ordusu olacak, toplumun ve ülkenin çıkarlarını savunacaktır. Ordu bünyesinde hiçbir tarikat örgütlenmesine müsaade edilmeyecektir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin iktidardaki işçi sınıfının ve emekçi halkın çıkarları doğrultusunda devrimci bir şekilde yeniden örgütlenmesi gerçekleştirilecektir. Silahlı Kuvvetler bünyesinde milliyetçi, dinci gerici, savaş yanlısı propaganda yapılmasına izin verilmeyecek, emekçi halktan yana ideolojik girdilerde bulunulacaktır. Kışlaya emekten ve halktan yana siyaset sokulacak, askerin örgütlü bir yurttaş olması sağlanacaktır. Silahlı Kuvvetler personelinin toplumla dayanışma içinde olacağı ortak projeler yürütülecek, askerlik alanındaki yetkinliğin gelişmesi elden bırakılmaksızın emekçi halkı ilgilendiren gündemlerde de aktif yer alması sağlanacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde emperyalist işbirliği ve örgütlenme kapsamındaki tüm halk karşıtı yapılanmalar tasfiye edilecektir. Halk yararına yapılacak istihbarat faaliyeti merkezileştirilecek, mevcut yoz ve emperyalizm güdümündeki yapılanma yargı önüne çıkarılacak, işlenmiş suçların hesabı sorulacaktır.

Yozlaşmış polis, jandarma teşkilatı, mahalle bekçiliği ve koruculuk gibi uygulamaların yerine halkın ve devletin güvenliğini sağlayacak bir iç güvenlik teşkilatı oluşturulacaktır.

İç güvenlik örgütleri emekçi halkın çıkarlarına ve eşitlikçi ideallere uygun şekilde ve emekçi halkın denetimine açık olarak düzenlenecektir.

İç güvenliği sağlayan en büyük etkenin örgütlü bir halk olduğundan hareketle bireysel silahlanmanın hızla denetim altına alınarak tamamen ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılacaktır.

İstihbarat örgütlenmesi ve faaliyetleri emekçi halkın çıkarlarını en yüksek seviyede koruyacak şekilde düzenlenecek ve denetlenecektir. Çeteleşme ve istismarlara asla izin verilmeyecektir.

Raporun tamamına buradan erişilebilir.