İşte TKP'nin çözümü: Dış politika

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugünün gerçek sorunlarına somut çözümlerini duyurmaya devam ediyor.

Daha önce İç Politika, Tarım, Gençlik, Enerji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık ve Kadın başlıklarında çözümlerini açıklayan TKP son olarak Dış Politika başlığındaki çözümünü yayınladığı bir video ile duyurdu:

NATO ve emperyalist güçler sınır dışı edilecek

Sosyalist Türkiye AB’ye bağımlı olmaktan kurtarılacak

Egemen sınıfların ekmeğine yağ süren kışkırtmalara son verilecek

TKP'nin emekçilerin iktidarında dış politikada atacağı adımları izlemek için: