AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16'yla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması gazete manşetlerinde böyle yer buldu:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İşte seçim sonrası gazete manşetleri
Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16'yla 3. kez cumhurbaşkanı seçilmesi gazete manşetlerinde böyle yer buldu
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16'yla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması gazete manşetlerinde böyle yer buldu: