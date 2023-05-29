İşte seçim sonrası gazete manşetleri

Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16'yla 3. kez cumhurbaşkanı seçilmesi gazete manşetlerinde böyle yer buldu

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,16'yla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olması gazete manşetlerinde böyle yer buldu:

Sözcü: Her şeye rağmen sandıktan yine Erdoğan çıktı

Cumhuriyet: Kaybederek kazandı 

Yeni Şafak: 85 milyon kazandı 

Hürriyet: Zafer yine Erdoğan'ın

BirGün: Pirus zaferi

Sabah: Halkın adamı kazandı 