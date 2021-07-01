İşte 'porsiyonlarınızı küçültün' diyen Emine Erdoğan'ın Sarayı'nın mutfak harcaması

"Dünyanın bir başka yanında insanların bir ısırık alıp bıraktığı tonlarca yemek çöpe gidiyor. Küresel bir seferberlikle bireysel davranışlarımızı değiştirerek insanlığı içine düştüğü bu utançtan kurtarabiliriz. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım. Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim."

Bu sözler Emine Erdoğan'a ait...

Peki, halka porsiyonları küçültelim çağrısı yapan Emine Erdoğan'ın Sarayı'nın kayıtlara geçen bir yıllık mutfak harcaması ne kadar?

Saray'ın 2018 yılı “Beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” harcaması tam 5 milyon 311 bin lira olarak kayıtlara geçti.

2019'da ise beslenme malzemeleri ve içecek harcamaları 4 milyon lirayı geçti.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı kesin hesabına göre, bir yılda tek kullanımlık mutfak eşyalarına 1 milyon 483 bin 729 lira 52 kuruş ödeme yapıldı.

Servis ve saklama kaplarına 510 bin 739 lira 12 kuruş, sofra takımı ve çatal bıçak takımına 465 bin 520 lira 54 kuruş, içecek servis takımlarına 168 bin 825 lira 33 kuruş harcandı.

2019'dan bu yana artan hayat pahalılığının Saray mutfağına nasıl bir yansıması olduğu, maliyetlerin ne kadar arttığını henüz bilmiyoruz.

Ancak "israftan kaçınma" çağrısı yapan Saray'ın tek gider kalemi mutfaktan ibaret de değil...

Saray'ın 2019 yılı harcaması 3,6 milyar lira olarak kayıtlara geçmiş, günde ortalama 10 milyon lira harcadığı ortaya çıkmıştı. Bu miktarın da hem 2020 hem de 2021'de daha da yükselmiş olması şaşırtıcı olmayacak.