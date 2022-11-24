İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni araç fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası 595 bin TL'nin altındaki araç fiyatlarında yüzde 5,5 ile yüzde 16,6 arasında değişim oldu. Bu değişim büyük oranda Türkiye'de üretilen araçlar için geçerli.

Haber Merkezi

Gazeteci Emre Özpeynirci, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araçlarda yaşanan fiyat değişimlerini aktardı.

"En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den %11,11 indirimle 355.500 TL'ye, En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den %16,67 indirimle 373.300 TL'ye, En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den %16,67 indirimle 364.166 TL'ye indi" diyen Özpeynirci, "Matrah oranları 595 TL'nin altındaki içten yanmalı otomobiller için %40-53 arasında arttarken fiyatlara yansıması %5,5 ile %16,6 arasında değişiyor. Güncelleme daha çok Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri kapsıyor" ifadesini kullandı.