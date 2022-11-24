İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni araç fiyatları

Gazeteci Emre Özpeynirci, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araçlarda yaşanan fiyat değişimlerini aktardı.

"En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den %11,11 indirimle 355.500 TL'ye, En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den %16,67 indirimle 373.300 TL'ye, En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den %16,67 indirimle 364.166 TL'ye indi" diyen Özpeynirci, "Matrah oranları 595 TL'nin altındaki içten yanmalı otomobiller için %40-53 arasında arttarken fiyatlara yansıması %5,5 ile %16,6 arasında değişiyor. Güncelleme daha çok Türkiye'de üretilen yerli otomobilleri kapsıyor" ifadesini kullandı.