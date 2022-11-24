Otomobilde ÖTV kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte araç fiyatlarındaki düşüş miktarları

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Düzenlemenin, özellikle Türkiye'de üretilen otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Beklenen indirim oranları

1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıylaotomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

İthal otomobillerin matrahlarında değişiklik yok

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. (AA)