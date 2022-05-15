Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı komedi programının ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu olan Nureddin Nebati skeci dün yayınlandı.
Skeçte Nebati'nin ekonomideki tabloya ilişkin "çıkış" önerileri işleniyor.
İşte o skeç:
Haber Merkezi
Berkay Kemal Önoğlu
Haber Merkezi
İşte Güldür Güldür'ün gündem olan Nureddin Nebati skeci
Güldür Güldür'ün yayınlanmayacağı iddialarına konu olan Nureddin Nebati skeci dün ekranlara geldi.
Haber Merkezi
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı komedi programının ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu olan Nureddin Nebati skeci dün yayınlandı.
Skeçte Nebati'nin ekonomideki tabloya ilişkin "çıkış" önerileri işleniyor.
İşte o skeç: