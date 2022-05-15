İşte Güldür Güldür'ün gündem olan Nureddin Nebati skeci

Güldür Güldür'ün yayınlanmayacağı iddialarına konu olan Nureddin Nebati skeci dün ekranlara geldi.

Haber Merkezi

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı komedi programının ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu olan Nureddin Nebati skeci dün yayınlandı.

Skeçte Nebati'nin ekonomideki tabloya ilişkin "çıkış" önerileri işleniyor.

İşte o skeç:

Haber

Mücella Yapıcı Cem Yılmaz ve Yekta Kopan'a tepki gösterdi: 'Hepinizden özür dilerim' yanıtı