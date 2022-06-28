İşte Erol Evcil’in çöktüğü 4 büyük demir çelik tesisi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada aralarında, Erol Evcil’in liderliğini yaptığı 3 örgüte yönelik operasyon yapılmış 250 kişi gözaltına alınmıştı.

“Demir Yumruk” adı verilen operasyonda şüpheliler demir-çelik sektörünü manipüle ederek kamuyu 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyor.

Aile, tesise bir daha giremedi

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Erol Evcil’in, ticaret hukuku üzerine uzmanlığıyla bilinen ünlü bir avukat desteği ile ele geçirdiği en büyük tesislerden biri İzmir Bornova’da bulunan Cer Çelik AŞ… Sanayici Rıza Kerim Tanyeri ve çocuklarına ait olan Cer Çelik, yaptığı yenileme yatırımları sonrası mali darboğaza girdi. Bu süreçte ilk olarak ünlü avukat ile temasa geçen aile, sonrasında Erol Evcil ile tanıştı. Evcil ve ünlü avukat ikilisi, aile üyelerinden bazılarını yanına alarak dev tesisin içine girdi. Davalara karşın, Tanyeri ailesinin ikinci kuşak temsilcilerinden Zeki Tanyeri bir daha tesisi geri alamadı.

Değeri 300 milyon dolar

Evcil ve avukat ikilisinin Ay-Can Yatçılık üzerine aldığı dev tesisin değeri ise şimdilerde 300 milyon dolar. İkili, makineleri satılan tesis arazisine 5 bin konutluk bir proje yapmayı planlıyor.

En büyük 500 sanayi kuruluşu arasındaydı

Erol Evcil’in ele geçirdiği bir diğer tesis ise Hatay’da bulunan Nursan Çelik oldu. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde olan Nursan, mali sıkıntıya girince üretimini durdurmuştu. Dev tesis ile bir süre sonra Erol Evcil ve ekibi ilgilenmeye başladı. Kısa süre sonra Nursan da Evcil’in kontrolüne geçti.

Aile üyeleri yönetimde

Sivas Demir Çelik de Erol Evcil’in denetimine giren bir diğer büyük tesis. Şimdilerde Sider unvanı olan tesiste çalışan yüzlerce kişi bir süre önce işten çıkarılmıştı. Özelleştirme dalgasına kurban edilen Sivas Demir Çelik’i işleten şirketin yönetiminde Erol Evcil’in yakınları bulunuyor.

Sahibi öldürüldü

Erol Evcil’in adamları tarafından ele geçirilen İzmir Aliağa’daki Say Metal’in sahibi Sezai Rahmi Özden ise öldürülmüştü. Özden’in 1980’li yılların ortasında temelini attığı şirket zaman içinde önemli bir büyüme kaydetmişti. Özden’i öldüren kişiler fabrikalardan birini Erol Evcil’e vermiş, ikinci fabrikayı ise üzerlerine geçirmişti.

Ne vergiye ne sigortaya ödeme yaptı

Bu arada, Erol Evcil’in kontrolünde bulunan tüm demir çelik tesisleri aynı zamanda en çok vergi bulunan şirketler listesinde. Söz konusu tesisleri kontrolüne alan Evcil’in vergi, SGK primi gibi kamuya yapılması gereken ödemeleri yapmadığı kaydediliyor. Evcil’in el koyduğu tesisler nedeni ile binlerce kişi de işsiz kalmıştı. İşçiler, paralarını alamadıkları gerekçesi ile eylem yapmıştı.