İşte doğalgaz faturalarındaki büyük soygun!

Doğalgaza gelen büyük zamlar halkı havalar soğurken büyük bir krize sürüklüyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, geçen yılın ekim ayında 10 bin lira ödeyerek 4 bin 889 metreküp doğalgaz satın alan apartman sakinleri, bu ekimde doğalgaz yükletmek için bu sefer gişeye 20 bin lira yatırdı. Ancak Başkentgaz şirketi bu ödeme karşılığında sadece 3 bin 719 metreküp doğalgaz yüklemesi yaptı. Bir yıl içinde ödenen tutar 2 katına çıktığı halde alınan doğalgaz miktarı tam 1.171 metreküp azaldı. Toplam 15 daireli apartman geçen yılın ekim ayından bu yılın nisan ayına kadar geçen sürede ısınabilmek için toplam 18 bin 975 metreküp doğalgaz satın almış ve karşılığında da yaklaşık 47 bin lira ödeme yapmıştı. Aynı apartman sakinlerinin bu kış aynı miktarda doğalgaz tüketmesi halinde, nisan ayına kadar hiç zam gelmezse, ödeyecekleri doğalgaz faturası 102 bin lirayı aşacak. Daire başına düşen aylık (12 ay boyunca sabit) doğalgaz ödemesi ise 328 liradan 710 liraya çıkacak. Yeni zamların gelmesi halinde ise faturalar daha da şişecek. Ön ödemeli kart yerine faturalı kombi ya da merkezi sistemle ısınmaya çalışan vatandaşlar ise yaz aylarında gelen yüklü zamların gerçek yüzüyle havalar biraz daha soğuduğunda karşılaşacaklar.

Yılbaşından bu yana yapılan zamların kümülatif toplamı yüzde 164.12 oldu. Yüklü zamlar havaların sıcak dönemine denk getirildiği için vatandaş henüz gerçek zamlı faturalarla karşılaşmadı. İlk karşılaşmalar ise önümüzdeki aylardan itibaren yaşanmaya başlayacak.