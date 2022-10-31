Musk'ın ilk icraatı: 'Mavi tık' paralı oluyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Hürriyet'in aktardığı The Verge'de yer alan habere göre, Musk, Twitter'ın paralı özelliği için çalışanlara 'talimat' verdi. Aynı habere göre, Twitter tanınmış kişi ve kuruluşlara sunduğu doğrulama özelliği (mavi tık) için ücret almaya hazırlanıyor.

Söz konusu özellik için ayda 20 Dolar isteneceği belirtiliyor.

'Twitter, doğrulama için ayda 20 dolar ücret almaya başlamayı planlıyor' başlıklı haberde Musk'ın Twitter ekibinden söz konusu değişikliği 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği bilgisine yer verildi.

Musk konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmasa da 'Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor' tweet'i ile söz konusu değişikliğe işaret etti.