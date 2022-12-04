İstanbul'un yeni taksilerinde sistem belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İstanbulluların hizmetine sunulacak olan toplam 2 bin 125 yeni taksinin özellikleri ve yeni taksi sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sistemde üç kez ihlal yapıldığında lisansın iptal edileceği bildirildi.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’a konuşan Gökçe, “Belediyemiz 5 Aralık itibariyle bu hatları ilan edecek ve 30 günlük sürede bu hatlardan kaç tane minibüsün çekileceğine ilişkin ilanı yapacağız. O hatlardaki şoför esnafı başvuruda bulunacak. Başvuruda bulunanlar arasından kura çekeceğiz. 2023’ün ilk aylarında İstanbul’a yeni donanımlı taksi ve şoförlerimizi sunmuş olacağız” dedi.

Yeni araçların normal taksi tarifesinden yüzde 30 pahalı olacağını ifade eden Gökçe şunları kaydetti:

"Geri dönüşecek taksilerin denetlenebilir, yüksek kaliteli olabilmesi için bazı standartları, araç sahiplerinden ve şoförden taahhüt almayı zorunlu hale getirdik. Böylece aracını yenilemek isteyen yatırım yapacak. Üst segment araç alacak. Sekiz kişilik olacak araçlar, bir aile taksisi olmaya da müsait olacak. İçeriden, dışarıdan kamera sistemleriyle denetlenecek ve İBB yönetim merkezine entegre olacak. Anlık sesli uyarı, acil durum uyarıları verebilir hale gelecek. Şoförle yolcu arasında güvenlik parapeti olacak. Şoförün kılığı kıyafeti, saçı sakalı denetlenecek. İBB Ulaşım Akademisi’ndeki 15 günlük eğitimde başarılı olamayan şoförlük yapamayacak.

Her aracımızın ihlalleri net bir şekilde kayıt altına alınacak. Bir araç üç sefer ihlal yaptığında, her ihlalinde uyarılacak, üçüncüde taksi lisansı iptal edilecek. Yeni araçların üstünde artık, dolu, boş, rezerve şeklinde uyarı olacak. Boş olduğu halde yolcu almadığı zaman şikâyet durumunda, yönetim merkezimizden aracın kamerası incelenecek. Gördüğümüz anda yaptırım uygulayacağız.”