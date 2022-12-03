İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor: Yeni karar yargıya taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) UKOME Toplantısı'nda bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Karara tepki gösteren Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Eyüp Aksu, UKOME kararı gereği M plakalı minibüsler ve TZ plakalı taksi dolmuşların taksiye dönüşüm kararı alınmasına ret oyu kullandıklarını belirtti.

M plakalı minibüslerin toplu taşıma aracı olduğunu belirten Aksu, o taşıtların taksi olarak kullanılamayacağını dile getirdi. Daha önce de İBB'nin dönüşüm kararını yargıya taşıdıklarını açıklayan Aksu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız" dedi.

'Örnek taksiler olmasını istiyoruz'

İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan ise İstanbul'da raylı sistemlerin artmasında dolayı bazı hatlarda minibüslerin ihtiyaç fazlası olduğu, bu nedenle taksiye dönüştürme projesini uygulama geçirdiklerini ifade etti.

2018 yılında başladıkları bir projenin sonuç ürünü olduğunu dile getiren Cihan, "Minibüsten dönüşen taksilerin biz İstanbul için örnek taksiler olmasını istiyoruz. Araç ve şoför özellikleriyle, denetimiyle, güvenliğiyle İstanbul'un sorunlarını çözen bir sistem oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Cihan taksiye dönüşmek isteyen minibüs esnafının şartları kabul etmek zorunda olduğunu, aksi durumda hatlarına geri döneceklerini ifade etti. Yeni araçlar için "Geniş hacimli araçlar olduğundan dolayı tarifeleri yüzde 30 daha fazla olacak" dedi.