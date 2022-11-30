İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edildi.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi konuşuldu.

Toplantıda yapılan oylamada, 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi onaylandı.

Bakanlıktan şartlı onay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Üyesi Serdar Yücel, İstanbul genelinde çalışan 2 bin 125 ihtiyaç fazlası minibüs ve taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifine şartlı şekilde onay vereceklerini söylemişti.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi olarak, ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifine şartlı onay vereceğiz. Bizim şartlarımız arasında, bu araçlarda çalışacak şoförlere, iletişim, kişisel gelişim, harita okuma ve yabancı dil gibi derslerin olduğu bir eğitimin verilmesi, aynı zamanda bu araçların geniş taksi denilen aile taksileri olması, dijitalleşmesini tamamlamış taksiler olması ve engelli erişimine uygun olması gibi bir takım maddelerimiz var" diye konuşmuştu.