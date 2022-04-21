İstanbul'un üç bölgesinde yapılan anketin sonucu açıklandı

İktidara yakınlığıyla gündem olan ORC Araştırma, İstanbul'un 3 bölgesinde gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre AKP ilk sırada yer alırken, MHP'nin oylarının büyük oranda eridiği, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın önünde olduğu görüldü.

AKP'nin oy oranının yüzde 33,1 olduğunun öne sürüldüğü ankette, CHP'nin oy oranı yüzde 27,8 olurken, İYİP'in oy oranının yüzde 17,5 olduğu ifade edildi. Ankete göre HDP'nin oy oranı yüzde 10,7 olurken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 4,9 olarak ölçüldü.