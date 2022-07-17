İstanbul'un tek askeri havalimanın bir bölümü AKP'li belediyeye tahsis edildi

İstanbul’un tek askeri havalimanı olan Samandıra Askeri Havalimanı’nın arazisinin bir bölümünün AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildiği açıklanırken, arazinin geri kalan kısmına ne yapılacağı ise duyurulmadı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda büyüklüğünün yaklaşık 3 milyon 350 bin metrekare olduğu belirtilen askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacağı aktarıldı. Belediyenin raporunda, “275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verilse de askeri havalimanı arazisinin geri kalan kısmına ne yapılacağı bilinmiyor.

10 yıl önce 'hastane yapılacak' denilmişti

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li İsmail Erdem ise 2012 yılında yaptığı açıklamada askeri havalimanının Trakya’ya taşınacağını belirtmişti. Askeri bölgenin boşaltılacağını ve arazinin devri için Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında ön protokol yapıldığını da açıklayan Erdem, “Samandıra, Sarıgazi arasında bulunan askeri havaalanı Trakya bölgesine taşınarak, 4 bin yataklı şehir hastanesi yapılacak. İstanbul’un birçok ilçesinden, Anadolu'nun birçok kentinden ve Avrupa’dan insanlar Sancaktepe’ye Şehir hastanesine gelecek” demişti. Ancak aradan 10 yıl geçmesine rağmen söz konusu hastane inşa edilmedi.