İstanbul'un ilçe ilçe nüfus sayıları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakası'nda 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakası'nda 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayımladı. Yayımlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakası'nda 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakası'nda 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. 

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu. 

Avrupa Yakası'nda en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakası'nın en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu. 

2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:

Esenyurt: 977 bin 489 
Küçükçekmece: 805 bin 930 
Bağcılar :744 bin 351 
Bahçelievler :605 bin 300 
Sultangazi: 543 bin 380 
Başakşehir: 503 bin 243 
Gaziosmanpaşa: 493 bin 096 
Avcılar: 457 bin 981 
Kağıthane: 454 bin 550 
Esenler: 447 bin 116 
Eyüpsultan: 417 bin 360 
Beylikdüzü: 398 bin 122 
Fatih: 382 bin 990 
Sarıyer: 349 bin 968 
Arnavutköy: 312 bin 023 
Zeytinburnu: 293 bin 839 
Şişli: 284 bin 294 
Güngören: 283 bin 083 
Bayrampaşa: 274 bin 884 
Büyükçekmece: 269 bin 160 
Beyoğlu: 233 bin 322 
Bakırköy: 228 bin 759 
Silivri: 209 bin 014 
Beşiktaş: 178 bin 938 
Çatalca: 76 bin 131 

2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:

Pendik: 741 bin 895 
Ümraniye: 726 bin 758 
Maltepe: 525 bin 566 
Üsküdar: 525 bin 395 
Kadıköy: 485 bin 233 
Kartal: 480 bin 738 
Sancaktepe: 474 bin 668 
Ataşehir: 427 bin 217 
Sultanbeyli: 349 bin 485 
Çekmeköy: 288 bin 585 
Tuzla:284 bin 443 
Beykoz: 248 bin 595 
Şile: 41 bin 627 
Adalar: 16 bin 372 

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