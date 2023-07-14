İstanbul'un en sıcak ilçesi belli oldu: 39,7 derece görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bugün İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sıcaklık 39,7 dereceye ulaştı. Çekmeköy'de sıcaklık 38,6 ölçülürken Sarıyer'de ise 38,1 derece oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da da sıcaklık yükseldi.

DHA'nın haberine göre, hava sıcaklığı saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de 39,7 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü Sancaktepe'de sokaklar boş kalırken sokaklarda olanlar ise mecburen dışarı çıktıklarını belirtti.

Aynı saatlerde en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer 5 ilçe ise şöyle:

  • Çekmeköy  38,6 derece
  • Sarıyer       38,1 derece
  • Sancaktepe-Samandıra 37,7 derece
  • Pendik        37,3 derece
  • Ümraniye    36,1 derece   

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