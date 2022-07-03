İstanbul'un en eski eczanesi müzeye dönüştürülecek

İstanbul'da Kadıköy’ün en eski eczanesi Yeni Moda Eczanesi’nde 65 yılı aşkın süredir eczacılık yapan Melih Ziya Sezer geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Kadıköy'ün tarihinde olduğu kadar ulusal ölçekte de bir değer haline gelmiş olan Melih Ziya Sezer’in vefatının ardından Kadıköylü yurttaşların yaşayan bir müzeyi andıran Yeni Moda Eczanesi’nin korunmasına yönelik talepleri gündeme gelmişti.

Sezer'in oğlu olan Marmara Üniversitesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demir Sezer, 1902 yılında kurulmuş olan eczanenin müze yapılacağını açıkladı.