'İstanbul'un çeşitli yerlerine bomba koydular, AKP tarafından İBB'de işe alındılar'

1996'da Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ve 2001 yılında İstanbul'un farklı noktalarını bombalayan iki cihatçının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz dönem işe alındığı oraya çıktı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugün yayınlanan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) "terör iltisaklı" kişilerin olduğu yönündeki iddiasının ardından yapılan detaylı araştırmada edinilen bilgileri aktardı.
Saymaz, aktardığı bilgiler arasından, 27 Ekim 1996'da Gebze'deki Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bomba koymaktan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 1.4 milyon TL para cezası alan İBDA-C'li bir kişinin önceki dönem yönetiminde işe alındığına dikkati çekti.
Saymaz İBB’nin söz konusu süreçle ilgili yaptığı araştırma ve soruşturmanın sonunda edindiği son durum bilgisini şöyle aktardı:
“İBB, 1 Ocak 2019'dan 1 Nisan 2022'ye dek işe giren 14.690 kişi için arşiv araştırması istedi. 6857'sinin yanıtı geldi. Buna göre 16 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ya da mahkumiyet kararı olduğu anlaşıldı. İBB'nin yürüttüğü incelemede de dört kişi tespit edildi. Toplam 20 kişi... Bunlardan 18'i son iki hafta içerisinde işten atıldı. Atılanlardan 14'ü İmamoğlu döneminde İBB'ye alındı. Dördü ise 2018 yılında... Bu dört kişi hakkında terör örgütü adına bombalı eyleme katılmak ya da örgüt üyeliği suçundan mahkumiyet kararı var.”
İslami Büyük Doğu Akıncılar - Cephesi (İBDA-C) üyesi olduğu belirtilen bu dört kişinin 31 Ocak 2000'de yılbaşına çeyrek saat kala İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktığını yazan Saymaz, şöyle devam etti: