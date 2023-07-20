'İstanbul’un bu sıcaklıklarla yazı çıkartma olasılığı çok yüksek görünmüyor'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Fırat Çukurçayır, aşırı sıcakların, önümüzdeki dönemde İstanbul’da susuzluğa neden olacağını açıkladı.

Çukurçayır, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcakların Türkiye’ye yönelik etkilerini anlatırken, artan sıcaklıkların özellikle içme suyu kaynaklarının ve barajların doluluk oranlarını da riskli seviyeye düşürdüğünü hatırlattı.

Halktv'de yer alan habere göre, yaşananların, İstanbul başta olmak üzere önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlara neden olacağının altını çizen Çukurçayır, şöyle konuştu:

“Sıcaklığın artması su kaynaklarını da tehdit ediyor. Sıcaklık artınca buharlaşma artıyor, şehirleri besleyen barajların daha stresli dönemi başlıyor. İstanbul’un bu sıcaklıklarla yazı çıkartma olasılığı bana çok yüksek görünmüyor. Barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz yıllarla kıyaslarsanız iyi durumda değil. Bu nedenle İstanbul bıçak sırtında bir yaz geçirecek.”