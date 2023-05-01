İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi

BEDAŞ'ın 1 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programına göre, Avrupa Yakası'ndaki 5 ilçeye elektrik verilemeyecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle:

Avcılar ilçe merkezi Gümüşpala Mahallesi, Kuruçeşme, Limon, Mutlu sokaklarında, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. Bağcılar ilçe merkezi Yavuz Selim Mahallesi'nin bazı sokaklarında, Beylikdüzü ilçe merkezi Yakuplu Mahallesi'nde, Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Silivri'de ise Mimar Sinan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde kesinti yaşanacak.