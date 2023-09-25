İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi

BEDAŞ'ın açıklamasına göre bugün İstanbul'un Avrupa yakasındaki 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. 

Haber Merkezi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlara elektrik kesintisi uyarısı yaptı.

Şirketin açıklamasına göre bugün 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. 

BEDAŞ kesintilerin "Bakın-önleyici bakım", "Yatırım-ekonomik ömür", "Abone-şube bağlantısı" gibi gerekçelerle açıkladı.

Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu.