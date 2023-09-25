İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayanlara elektrik kesintisi uyarısı yaptı.
Şirketin açıklamasına göre bugün 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak.
BEDAŞ kesintilerin "Bakın-önleyici bakım", "Yatırım-ekonomik ömür", "Abone-şube bağlantısı" gibi gerekçelerle açıkladı.
Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Zeytinburnu.