İstanbulkart’ta yetersiz bakiyeyle yolculuk yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu bugün İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. Şubat 2023’te İBB Meclisi’nden komisyona gönderilen "İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması" teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Böylelikle dijital İstanbulkartlar için eksi bakiye dönemi başladı.

Medyascope'un haberine göre; Komisyon raporunda yer alan bilgiye göre; 2022 Ocak-2023 Aralık sonu itibarıyla İstanbul genelinde; 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart Mobil uygulama QR kullanıcısı, 40 milyon 44 bin 321 kere turnikelerden geçti. 1 milyon 339 bin 620 geçişte yolcular yetersiz bakiye nedeniyle geçişini yapamadı. Aynı dönemde "yetersiz bakiye" uyarısı alan İstanbulkart Mobil kullanıcı sayısı ise 432 bin 70.