'İstanbulkart' reklamı tepki çekti: 'İnsanların yoksulluğuyla dalga geçilmez'

İBB'nin sosyal medya hesabından 'İstanbulkart kişiye özeldir' başlığıyla paylaşılan video tepki çekti.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından "İstanbulkart kişiye özeldir" başlıklı bir video paylaşıldı.

Videoda otobüse ücretsiz binmek için başkasının kartını kullanan kişi otobüsten indirilirken, "Bazıları kendini görünmez sanıyor. Kendi İstanbulkartınızı kullanın" ifadesi kullanılıyor.

Videonun sonunda ise "İstanbulkart kişiye özeldir, usulsüz kart kullanımı cezalandırılır" yazısı yer alıyor.

Yurttaşlardan tepki

Sosyal medyadaki videonun altına paylaşım yapan ve söz konusu paylaşımı alıntılayan çok sayıda kişi, videoya tepki gösterdi.

Bazı yurtaşlar hayat pahalılığına dikkat çekerek, yapılanın halkın yoksulluğuyla dalga geçmek olduğuna işaret etti.

Paylaşımların bir bölümü şöyle:

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