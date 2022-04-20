'İstanbulkart' reklamı tepki çekti: 'İnsanların yoksulluğuyla dalga geçilmez'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından "İstanbulkart kişiye özeldir" başlıklı bir video paylaşıldı.
Videoda otobüse ücretsiz binmek için başkasının kartını kullanan kişi otobüsten indirilirken, "Bazıları kendini görünmez sanıyor. Kendi İstanbulkartınızı kullanın" ifadesi kullanılıyor.
Videonun sonunda ise "İstanbulkart kişiye özeldir, usulsüz kart kullanımı cezalandırılır" yazısı yer alıyor.
Yurttaşlardan tepki
Sosyal medyadaki videonun altına paylaşım yapan ve söz konusu paylaşımı alıntılayan çok sayıda kişi, videoya tepki gösterdi.
Bazı yurtaşlar hayat pahalılığına dikkat çekerek, yapılanın halkın yoksulluğuyla dalga geçmek olduğuna işaret etti.
Paylaşımların bir bölümü şöyle:
İnsanları yoklukları, yoksullukları ile rencide etmek hele bunu şaka ile karışık yapmak kim yaparsa yapsın iyi bir fikir değil. https://t.co/TzuoYuzSj6— Leyla Alp (@leylaalp) April 20, 2022
İnsanların yoksulluğuyla dalga geçilmez. İnsanları bu hale düşürenler utanmalı. https://t.co/bYYaBZxsD8— Ozan Çoban (@cobanozan) April 20, 2022
bu yapılan halkın yoksulluğuyla dalga geçmektir. kimse keyfinden böyle yollara başvurmuyor. insanların cebinde para yok ve yapılan dümdüz halk düşmanlığı. https://t.co/RMCHbfcceh— İrem (@irmyldrm) April 20, 2022
Bu usülsüz kart kullanımı neden bu kadar arttı diye düşündünüz mü hiç? @istanbulbld @ekrem_imamoglu @Mrt_Ongun https://t.co/yI81vRsC1a— Muharrem Çoban (@muharremcoban) April 20, 2022
Günde 3 vasıta ile işe giderken (metro-metrobüs-metro) başkasının kartını kullanmak zorunda kaldım. Yakalandım o ayrı mesele:) bu hiç de utanılacak bir davranış değil. Buna sebep olan utansın bir zahmet! https://t.co/Opk4WW5ZH3— Didem Doğan (@dogandido) April 20, 2022
Oysa ki sosyal devlette herkesin ücretsiz ulaşım hakkı olması gerekirdi. Kendilerini "sosyal demokrat" olarak tanımlayanların, ücretsiz ulaşım desteğini artırana kadar rencide edici bir reklama bütçe ayırması da pek manidar olmuş. https://t.co/Tup0gp8XVe— Turan Salcı (@turansalcii) April 20, 2022
ulaşım hakkı herkes için ücretsiz olmalı. bu hakkı insanlara sağlamayı beceremeyen belediye yoksullukla dalga geçiyor. üstelik müthiş cinsiyetçi bir reklam bu. https://t.co/fbbaQ7xdis— aslı uluşahin (@asliulusahin) April 20, 2022
Ortalama bir maaşla çalışan biri için ulaşımın maliyetinden haberiniz var mı sizin? Geldiniz geleli neyi tam yaptınız kimden neyin hesabını sordunuz da bunun filmini çekip milleti aşağılamak kaldı https://t.co/O0lnGNyXtX— Doğancan Grandevekili (@terimcastle) April 20, 2022