İstanbul'daki dizi setine bıçak ve satırlı saldırı

İstanbul'un Kartal ilçesinde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrolü olduğu 'Gecenin Ucunda' isimli dizinin çekim hazırlıkları esnasında set çalışanları ile tartışma yaşayan bir grup saldırgan çekim alanına gelerek ellerindeki bıçak ve satırla çekim ekibine saldırdı.

İHA'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 'Gecenin Ucunda' isimli dizinin çekim hazırlığı sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan kişiler, kısa süre sonra sete satır ve bıçakla gelerek çalışanlara saldırdı.

Olay, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Çekimler ise yaşanan saldırı nedeniyle iptal edildi.